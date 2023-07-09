أردوغان يبحث مع بايدن مسعى السويد للانضمام إلى "الناتو"

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الأمريكي جو بايدن، سعي السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وفق دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، اليوم الأحد.

وقال أردوغان لبايدن إن ستوكهولم اتخذت خطوات في الاتجاه الصحيح حتى تصدق أنقرة على طلبها الانضمام للحلف، في إشارة إلى قانون لمكافحة الإرهاب، "لكن تلك الخطوات ليست مفيدة، إذ يواصل أنصار حزب العمال الكردستاني تنظيم احتجاجات في السويد".

وذكر بيان الرئاسة أن الرئيسين ناقشا أيضًا خلال الاتصال تسليم مقاتلات "إف-16"، ووضع أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي.