يرجح أن يبحثا أزمة النيجر.. رئيس نيجيريا يلتقي بايدن الشهر المقبل

أعلن المتحدث باسم الرئيس النيجيري بولا تينوبو، اليوم السبت، أن الأخير سيلتقي نظيره الأمريكي جو بايدن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الشهر المقبل.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة أجوري نجيلالي، في بيان، أن "تينوبو قبِل الدعوة التي سلمتها مبعوثة الرئاسة الأمريكية ومساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية مولي في".

ويرجح أن يناقش الزعيمان الوضع في النيجر، إذ يعمل تينوبو، الذي يرأس حاليا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، مع زعماء دول أخرى في غرب القارة، لإيجاد حل للأزمة، بعد استيلاء المجلس العسكري على السلطة.