كييف تتهم قوات روسية بقتل جنود أوكرانيين بعد استسلامهم

اتهم مسؤولون أوكرانيون، موسكو بارتكاب جريمة حرب بعد أن أظهر تسجيل مصور غير واضح الدقة، عدة جنود يطلقون النار على جنديين مستسلمين خرجا من مخبأ تحت تهديد السلاح.

ويظهر في المقطع المصور المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي لم يتسنَ التحقق منه، جندي يخرج من خندق في ساحة المعركة ويداه مرفوعتان وهو ملقى على الأرض، وبعدها يتعثر جندي ثانٍ ويستلقي أيضًا. وينتهي التسجيل المصور بما بدا أنه إطلاق نار من القوات الروسية عليهما.

وقال مكتب المدعي العام الأوكراني: "يظهر التسجيل المصور مجموعة ترتدي الزي العسكري الروسي بينما تطلق النار من مسافة قريبة على جنديين غير مسلحين يرتديان زي القوات المسلحة الأوكرانية كانا يستسلمان"، موضحًا أن "الحادث وقع في بوكروفسك، وهي منطقة كبيرة في دونيتسك تمتد بالقرب من أفدييفكا التي شهدت بعضًا من أعنف المعارك خلال الأسابيع القليلة الماضية".

ولم تتمكن "رويترز" من التحقق بشكل مستقل من صحة هذا التسجيل المصور أو تاريخه أو مكانه. ولم ترد وزارة الدفاع الروسية حتى الآن على طلب للتعليق.