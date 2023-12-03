كييف تتهم قوات روسية بقتل جنود أوكرانيين بعد استسلامهم
اتهم مسؤولون أوكرانيون، موسكو بارتكاب جريمة حرب بعد أن أظهر تسجيل مصور غير واضح الدقة، عدة جنود يطلقون النار على جنديين مستسلمين خرجا من مخبأ تحت تهديد السلاح.
ويظهر في المقطع المصور المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي لم يتسنَ التحقق منه، جندي يخرج من خندق في ساحة المعركة ويداه مرفوعتان وهو ملقى على الأرض، وبعدها يتعثر جندي ثانٍ ويستلقي أيضًا. وينتهي التسجيل المصور بما بدا أنه إطلاق نار من القوات الروسية عليهما.
وقال مكتب المدعي العام الأوكراني: "يظهر التسجيل المصور مجموعة ترتدي الزي العسكري الروسي بينما تطلق النار من مسافة قريبة على جنديين غير مسلحين يرتديان زي القوات المسلحة الأوكرانية كانا يستسلمان"، موضحًا أن "الحادث وقع في بوكروفسك، وهي منطقة كبيرة في دونيتسك تمتد بالقرب من أفدييفكا التي شهدت بعضًا من أعنف المعارك خلال الأسابيع القليلة الماضية".
ولم تتمكن "رويترز" من التحقق بشكل مستقل من صحة هذا التسجيل المصور أو تاريخه أو مكانه. ولم ترد وزارة الدفاع الروسية حتى الآن على طلب للتعليق.
وتنفي روسيا ارتكاب جرائم حرب خلال حربها المستمرة منذ 21 شهرًا في أوكرانيا. وتقول كييف إن روسيا تنتهك قواعد الحرب بشكل منهجي.
وقال أمين مظالم حقوق الإنسان الأوكراني دميترو لوبينيتس، في ساعة متأخرة من مساء السبت، عبر تيليغرام، إن "إعدام من يستسلم هو جريمة حرب، اليوم ظهر على الإنترنت مقطع مصور لإعدام جنود روس جنديين أوكرانيين استسلما وصارا أسيرين. هذا انتهاك آخر لاتفاقات جنيف وعدم احترام للقانون الإنساني الدولي".
وذكرت مدونة "ديبستيت"، وهي مدونة حربية أوكرانية شهيرة نشرت المقطع المصور، أن اللقطات صورت بالقرب من ستيبوف على خط الجبهة في أفدييفكا بمنطقة دونيتسك.
وقال أولكسندر شتوبون المتحدث باسم القيادة العسكرية في تافريا الأوكرانية لموقع يوكرينسكا برافدا الإخباري إن "التسجيل المصور دليل واضح على أن روسيا تنتهك قواعد الحرب بشكل يومي".