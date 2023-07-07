عبداللهيان يعلن عن "استئناف وشيك" للعلاقات بين إيران والسودان
كشف أمير عبداللهيان وزير خارجية إيران، الخميس، عن "استئناف وشيك" للعلاقات بين إيران والسودان، بحسب ما أوردته وكالة "إيرنا" الإيرانية.
وقال عبداللهيان، إنه التقى في باكو خلال مشاركته في قمة "حركة عدم الانحياز"، نظيره السوداني علي الصادق علي، وهو اللقاء الأول لوزير خارجية إيرني بنظيره السوداني منذ 7 سنوات.
ويعتبر هذا هو اللقاء الرسمي الأول بين مسؤولي البلدين، منذ قطع البلدان علاقاتهما الدبلوماسية، قبل 7 سنوات، على خلفية أحداث الاعتداء على السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد.
وبحسب الوكالة الإيرانية، جرى خلاله "التأكيد على حل سوء التفاهم وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين طهران والخرطوم".
ونقلت الوكالة عن عبداللهيان قوله إنه اطلع "على آخر تطورات الأوضاع الداخلية في السودان لافتاً إلى أن طهران تؤكد على الحل السياسي وتجنب الحرب في السودان".