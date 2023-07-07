عبداللهيان يعلن عن "استئناف وشيك" للعلاقات بين إيران والسودان

كشف أمير عبداللهيان وزير خارجية إيران، الخميس، عن "استئناف وشيك" للعلاقات بين إيران والسودان، بحسب ما أوردته وكالة "إيرنا" الإيرانية.

وقال عبداللهيان، إنه التقى في باكو خلال مشاركته في قمة "حركة عدم الانحياز"، نظيره السوداني علي الصادق علي، وهو اللقاء الأول لوزير خارجية إيرني بنظيره السوداني منذ 7 سنوات.