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بكين: الصين تدعم إيران في مقاومة "الاستقواء"

بكين: الصين تدعم إيران في مقاومة "الاستقواء"
وزير الخارجية الصيني وانغ ييالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
16 يوليو 2025، 11:10 ص

أبلغ وزير الخارجية الصيني وانغ يي نظيره الإيراني اليوم الأربعاء، بأن بكين ستواصل دعم إيران لحماية سيادتها الوطنية وكرامتها، وفي "مقاومة سياسات الهيمنة والاستقواء". بحسب وكالة "رويترز".

وقال وانغ، وفقا لبيان صادر عن وزارته، "تُولي الصين أهمية لالتزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، وتحترم حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية".

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وأكد وانغ استعداد بكين لمواصلة الاضطلاع بدور بنّاء في تعزيز تسوية القضية النووية الإيرانية والحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط، مضيفا أن الصين تقدر جهود طهران لتحقيق السلام عبر الدبلوماسية.

وتسعى إيران، بعد أن دمرت إسرائيل دفاعاتها الجوية في الحرب الأخيرة، جاهدة إلى إعادة بناء نفسها وسط شكوك متزايدة حول موثوقية "تحالفاتها الاستراتيجية".

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وبحسب صحيفة "المونيتور"، فإنه في أعقاب الحرب التي استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل، التي شهدت إلحاق الغارات الجوية الإسرائيلية أضرارًا بالغة بالمنشآت النووية الإيرانية ومواقع إنتاج الصواريخ وأصول الدفاع الجوي، تسعى طهران إلى إصلاح بنيتها التحتية الدفاعية استعدادًا لجولة ثانية محتملة من الصراع.

ووفقًا لتقارير إعلامية إيرانية، حصلت طهران على حزمة عسكرية متطورة من الصين تتضمن رادارات مراقبة بعيدة المدى ومعدات حرب إلكترونية متطورة.

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