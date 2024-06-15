"سبت حار جدا".. الفرنسيون يحشدون للتظاهر ضد اليمين المتطرف

يستعد الفرنسيون اليوم للخروج بأعداد كبيرة إلى الشوارع تعبيرا عن رفضهم صعود اليمين المتطرف وخطاباته، في يوم وصفته أجهزة الأمن بأنه "سبت حار جدا".

وتوقعت الأجهزة الأمنية أن ينزل بين 50 ألفا إلى 100 ألف مشارك إلى شوارع باريس، بالتوازي مع 150 "نشاطًا" في جميع أنحاء البلاد تجمع ما بين 200 ألف و250 ألف شخص.

ونقلت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية عن "مسؤول كبير في الشرطة" قوله "ستكون التعبئة أبعد مما تخيلناه، وسيكون يوم سبت حارًا جدًا".

وأشار المسؤول إلى أن أجهزة الاستخبارات الفرنسية أحصت ما لا يقل عن 150 مظاهرة سيقوم بها مواطنون في مختلف المدن الفرنسية، ومن المفترض أن تجمع بين 200 ألف و250 ألف مشارك، ليبلغ مجموع المشاركين في الاحتجاجات إلى 350 ألفا.