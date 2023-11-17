رفع دعوى قضائية على ولاية فلوريدا بعد حظر مجموعات طلابية مؤيدة للفلسطينيين

طعن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي على الحظر الذي فرضته سلطات ولاية فلوريدا على مجموعات لطلاب الجامعات المؤيدين للفلسطينيين قائلا في دعوى قضائية اتحادية، الخميس، إن الولاية تنتهك حرية التعبير للطلاب، في وقت تعصف فيه التوترات بالجامعات الأمريكية بسبب حرب إسرائيل مع حماس.

وأمرت السلطات الجامعية في فلوريدا، بمشاركة حاكم الولاية رون ديسانتيس، الكليات الشهر الماضي بإغلاق فروع منظمة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين"، وهي مجموعة كانت في قلب الحراك في الحرم الجامعي الأمريكي منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.