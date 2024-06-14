صحيفة: مغامرة ماكرون بانتخابات مبكرة قد تقود اليمين المتطرف للسلطة

ائتلاف يساري

وأكدت أن هذا الافتراض بدأ يتكشف الآن؛ فقد تمكنت مجموعة من الأحزاب ذات الميول اليسارية من تشكيل ائتلاف سريعًا، من شأنه أن يتنافس بشدة مع قوى كل من ماكرون ولوبان.

وفي الوقت نفسه، يعاني حزب ماكرون حالة فوضى، إذ يكافح المشرعون المصابون بالصدمة للالتفاف حول زعيم يقولون إنه تصرف من جانب واحد، من دون استشارتهم، كما حدث منذ توليه منصبه في عام 2017.

ولفتت "وول ستريت جورنال" إلى أن استطلاعات الرأي التي أجريت هذا الأسبوع تظهر أن قوى لوبان تتأهل لجولة الإعادة، وتحصل على ما يصل إلى 270 مقعدًا، ومثل هذا العدد سيكون أقل بقليل من الأغلبية في الجمعية الوطنية المؤلفة من 577 مقعدًا، لكنه يعادل حوالي ثلاثة أضعاف عدد المقاعد التي فازت بها لوبان في عام 2022.

وقالت الصحيفة إن حزب التجمع الوطني سيصبح أكبر حزب في مجلس النواب، وستكون لدى لوبان حجة قوية لاختيار رئيس الوزراء المقبل.

ويوم الأربعاء الماضي، شعر ماكرون بالغضب عندما سأله أحد المراسلين عن رأيه في فكرة أن يصبح أول رئيس في تاريخ فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية يسلّم مفاتيح الحكومة إلى اليمين المتطرف.

وقال ماكرون: "الجميع يرى ارتفاع منسوب اليمين المتطرف".

واعترف الرئيس بحقيقة تطارد المؤسسة السياسية: في عام 2027، سينهي ماكرون فترته الثانية من ولايتيه المتتاليتين، وهو الحد القانوني؛ مما يترك لوبان للترشح للرئاسة في ميدان خالٍ من المنافسين الرئيسين.

ووفق الصحيفة، فإن ماكرون، بتحويله الانتخابات المبكرة إلى استفتاء على لوبان، يخاطر بالسير على خطى ديفيد كاميرون، الذي دعا كرئيس لوزراء بريطانيا إلى إجراء استفتاء عام 2016 على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، متوقعًا أن يصوت الجمهور ضده.