توقف مطارات بريطانيا جراء عطل في المراقبة الجوية

قالت شركة "ناتس" البريطانية لخدمات مراقبة الحركة الجوية، اليوم الأربعاء، إن مشكلة فنية عطلت الرحلات في المطارات الرئيسة في لندن وأماكن أخرى في البلاد، لكنها أفادت في وقت لاحق بحل المشكلة.

وذكرت الشركة في منشور على "إكس": "قام مهندسونا الآن باستعادة النظام الذي تأثر بعد ظهر اليوم. نحن في طور استئناف العمليات العادية في منطقة لندن".

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وأفاد مطار هيثرو بإيقاف جميع الرحلات المغادرة مؤقتًا، وقال مطار جاتويك إن المشكلة أثرت في جميع الرحلات المغادرة بجميع أنحاء بريطانيا.

وقال المطار في بيان على إكس: "لا يوجد حاليا أي رحلات مغادرة من مطار لندن -جاتويك بينما يتم حل المشكلة".

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كما نشر مطار "لندن سيتي" على "إكس" أن الرحلات الجوية هناك تأثرت بالمشكلة ذاتها.

وقال مطار "ادنبرة" أيضًا إن الرحلات المغادرة معلّقة حاليًا، بانتظار المزيد من المعلومات من شركة "ناتس".