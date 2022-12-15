إيران تفرج عن أصغر متظاهر بكفالة مالية
أعلنت السلطات القضائية في محافظة البرز، شمال إيران، اليوم الخميس، الإفراج عن أصغر متظاهر جرى اعتقاله في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد منذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي.
وقالت دائرة العلاقات العامة لقضاء محافظة البرز في بيان إن "أمير حسين رحيمي البالغ من العمر 15 عامًا جرى الإفراج عنه اليوم بكفالة مالية، مشيرة إلى أن "اعتقاله تم أثناء وجوده في مسرح أحداث الشغب بمدينة فرديس التابعة للمحافظة وكان يحمل زجاجة حارقة".
وأضاف البيان أنه "بحسب التحقيق، فقد كان وقت اعتقاله حاضرًا في موقع أعمال الشغب مع آخرين، وألقى بضع زجاجات حارقة وأشعل النار في الشارع واستفز الناس".
وبين أنه "بعد استكمال التحقيق، أدت القضية إلى صدور أمر استدعاء وصدور لائحة اتهام وأحيلت إلى محكمة الأطفال والأحداث للنظر فيها".
وتابع البيان "ونظرًا لاستكمال التحقيق الابتدائي بالمحكمة أصدرت المحكمة أمر الإفراج بالحصول على الحكم المناسب والمتهم طليق حاليًّا".
فيما قالت إلهام نجف والدة المتظاهر أمير حسين رحيمي لموقع صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، إن الأمر "صدر بإطلاق سراحه المؤقت بضمان قسيمة راتب".
وفي الـ 13 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تم اعتقال أمير حسين رحيمي في مدينة فرديس كرج بذريعة إلقائه زجاجة حارقة على قوات الأمن.
وأضافت الهام نجف أنها غير قادرة على منح القاضي كفالة قدرها 500 مليون تومان (13 ألف دولار) لإطلاق سراح نجلها.
وقالت والدته في هذه المقابلة إنه بعد أسبوع من عدم سماع معلومات عن أمير حسين، عثروا عليه أخيرًا في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول في مركز إصلاحي بسجن كجويي بمحافظة البرز.
وتابعت "إنه موجود في هذا السجن منذ شهرين، وتم التحقيق في قضية أمير حسين من قبل الفرع الـ8 من مكتب المدعي العام في كرج، وحدد القاضي كفالة قدرها 500 مليون تومان له، لكننا لم نتمكن من توفير هذا المبلغ، وكثيرا ما توسلنا إليهم لتحويل هذا المبلغ إلى كفالة، ولكن رفض المحقق".
وتابعت ،أيضًا، أن نجلها أصيب برصاص أثناء احتجازه، وأنه في الاجتماع الذي عقد معه في المقصورة، قال إنه يشعر بألم في صدره وبطنه ورأسه ورقبته.
وبحسب نجف، فإن القرار النهائي للمحكمة يعتمد على القاضي، والآن تمت إحالة القضية إلى "الفرع الأول لمحكمة الثورة" و"نعلم أن قاضي هذا الفرع يُصدر أحكامًا قاسية"، مضيفة أن نجلها لم يشارك في الاحتجاجات وأنه "مليء بالغضب" و"على السلطات الاهتمام بهذا الموضوع".