إيران تفرج عن أصغر متظاهر بكفالة‎‎ مالية

أعلنت السلطات القضائية في محافظة البرز، شمال إيران، اليوم الخميس، الإفراج عن أصغر متظاهر جرى اعتقاله في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد منذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي.

وقالت دائرة العلاقات العامة لقضاء محافظة البرز في بيان إن "أمير حسين رحيمي البالغ من العمر 15 عامًا جرى الإفراج عنه اليوم بكفالة مالية، مشيرة إلى أن "اعتقاله تم أثناء وجوده في مسرح أحداث الشغب بمدينة فرديس التابعة للمحافظة وكان يحمل زجاجة حارقة".

وأضاف البيان أنه "بحسب التحقيق، فقد كان وقت اعتقاله حاضرًا في موقع أعمال الشغب مع آخرين، وألقى بضع زجاجات حارقة وأشعل النار في الشارع واستفز الناس".

وبين أنه "بعد استكمال التحقيق، أدت القضية إلى صدور أمر استدعاء وصدور لائحة اتهام وأحيلت إلى محكمة الأطفال والأحداث للنظر فيها".