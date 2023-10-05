فقط للاجئين.. أمريكا ستستأنف تقديم المساعدة الغذائية في إثيوبيا

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، أنها ستستأنف تقديم مساعدة غذائية محدودة في إثيوبيا لتسليمها إلى نحو مليون لاجئ، لكنها ستبقي معظم العمليات معلقة بعد مخاوف من تحويل المساعدات بشكل ممنهج.

وقال مسؤولون، إن الولايات المتحدة ستستأنف على الفور تقديم مساعدة غذائية في 28 مخيمًا داخل إثيوبيا تؤوي لاجئين غالبيتهم من السودان، وجنوب السودان، والصومال، وإريتريا.

غير أن المساعدة الأوسع نطاقًا داخل إثيوبيا التي تحاول التعافي من حرب شرسة استمرت عامين في إقليم تيغراي، ستبقى معلقة في وقت تفرض الولايات المتحدة تدابير إضافية لمنع تحويل المساعدة.