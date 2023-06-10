محذرين من انهيار شرطة إسرائيل.. أمنيون سابقون يدعون نتنياهو لإقالة بن غفير

طالب العشرات من مديري الشرطة الإسرائيلية المتقاعدين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، محذّرين من انهيار متوقع لشرطة إسرائيل.

ونشر ما يقارب 50 من هؤلاء، رسالة موجهة إلى نتنياهو يحذرونه من بن غفير.

وأكد القادة السابقون أن الوزير "بن غفير" يشكل خطرًا مباشرًا على أمن دولة إسرائيل، إذا بقي في هذا المنصب.

وأشاروا في رسالتهم إلى أنه "لا نهضة في إسرائيل دون شرطة قوية ومستقلة".

وطالب القادة، بلقاء نتنياهو بأسرع وقت، دون حضور "بن غفير"، ومفوض الشرطة الحالي يعقوب شبتاي، لتقديم مقترحات لتعزيز الشرطة للجميع.

ومن بين المفوضين الذين وقعوا الرسالة: أساف حيفيتس، ودودي كوهين، ويوحنان دانينو، وموشيه كرادي، ورافي بيليد، وشلومو أهرونيشكي.