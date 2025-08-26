أستراليا تطرد السفير الإيراني بتهمة التحريض ضد السامية

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، اليوم الثلاثاء، أن حكومته قررت طرد السفير الإيراني من البلاد،متّهمة طهران بالوقوف خلف هجومين معاديين للسامية في ملبورن وسيدني.

على خلفية تورطته بالتحريض على أعمال معادية للسامية في أستراليا.

وقال ألبانيزي إن جميع الدبلوماسيين الأستراليين في إيران أصبحوا في أمان داخل دولة ثالثة بعد التوترات الأخيرة، مؤكداً أنه سيشرع في إدراج الحرس الثوري الإيراني كـ"منظمة إرهابية".

وأضاف رئيس الوزراء الأسترالي أن الحكومة الإيرانية "وجّهت بشن ما لا يقل عن هجومين معاديين للسامية في أستراليا".

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في مؤتمر صحافي إنّ أستراليا منحت السفير الإيراني وثلاثة مسؤولين إيرانيين آخرين مهلة سبعة أيام لمغادرة البلاد، في أول عملية طرد لسفير تقدم عليها أستراليا منذ الحرب العالمية الثانية.