انتخابات فنلندا.. حزب سانا مارين ثالثاً بعد يمين الوسط واليميني المتطرف

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة "إيل"، إنّ تقديراتها التي غالبا ما تكون قريبة جدا من النتائج النهائية تشير إلى أن حزب الائتلاف الوطني بزعامة بيتيري أوربو سيحصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان المقبل (48 مقعداً).

وأضافت أنه يتقدّم على "حزب الفنلنديين" اليميني المتطرف المناهض للهجرة (46 مقعداً)، في حين سيحصل الحزب الاجتماعي الديمقراطي على 43 مقعدا.