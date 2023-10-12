الصين تعلن مقتل 3 من مواطنيها في إسرائيل

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس، إن ثلاثة من مواطنيها قُتلوا وفُقد اثنان وأُصيب عدد آخر خلال هجوم حركة (حماس) على إسرائيل مطلع الأسبوع.

وقال المتحدث "وانغ ون بين" في مؤتمر صحفي عادي "ستُنسّق الصين الجهود لعلاج المصابين، وتدعو السلطات إلى البحث عن الآخرين المفقودين".

من جهة أخرى، قال رئيس وزراء تايلاند "سريتا تافيسين" على منصة إكس اليوم الخميس، إن عدد القتلى من المواطنين التايلانديين في إسرائيل ارتفع إلى 21 شخصًا.

وقالت وزارة الخارجية التايلاندية اليوم الخميس إن 16 تايلانديًّا احتُجزوا كرهائن بعد اندلاع الاضطرابات في إسرائيل