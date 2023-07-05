الكرملين: المخطط الأوكراني لضرب محطة زابوريجيا عواقبه وخيمة
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن هناك تهديدًا كبيرًا من قبل أوكرانيا باستهداف محطة زابوريجيا النووية، مشيرًا إلى أن استهداف المحطة ستكون له عواقب وخيمة.
وردًا على سؤال حول موقف الكرملين من التقارير التي تتحدث عن نية كييف استهداف المحطة، قال بيسكوف خلال إحاطته الصحفية اليومية، إن "الوضع متوتر للغاية، التهديد بالتخريب من قبل نظام كييف كبير جدًا.. التخريب يمكن أن يكون كارثيًا في عواقبه".
وبشأن الاحتياطات الروسية في حال وقوع أي كارثة نووية، أوضح بيسكوف أن "نظام كييف أظهر بشكل متكرر استعداده للقيام بأي شيء دون أي إحساس بالمسؤولية، في الآونة الأخيرة رأينا ذلك، وهو تفجير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، والتي كانت لها آثار مروعة، لذلك بالطبع يتم اتخاذ جميع التدابير لمواجهة هذا الأمر".