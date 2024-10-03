حملة ترامب تجمع أكثر من 160 مليون دولار في سبتمبر

قالت حملة مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب، يوم الأربعاء، إنها جمعت بالتعاون مع الحزب أكثر من 160 مليون دولار في سبتمبر أيلول.

وذكرت أن الأموال المتوفرة معها بنهاية الشهر الماضي بلغت 283 مليون دولار.

وتعني الأرقام ارتفاعاً بواقع 23% مقابل 130 مليون دولار قالت الحملة إنها جمعتها في شهر أغسطس/ آب.

وينافس ترامب الديمقراطية كاملا هاريس في الانتخابات الأمريكية التي ستجرى في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني في سباق تشير استطلاعات الرأي إلى أنه متقارب.

ويغرق الجانبان الولايات المتأرجحة بالإعلانات التلفزيونية، وفق ما أوردته "رويترز".

وجمعت حملة هاريس الرئاسية والحزب الديمقراطي 361 مليون دولار في أغسطس/ آب؛ مما يعني تقدمها بفارق واضح من حيث جمع الأموال على ترامب.

ولم تصدر حملة هاريس بعد الأرقام الرسمية للديمقراطيين لشهر سبتمبر/ أيلول.