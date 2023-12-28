أوكرانيا تعلن إسقاط 7 "مسيّرات روسية" من أصل 8

قالت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الخميس، إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 7 من أصل 8 طائرات مسيّرة من طراز شاهد، أطلقتها روسيا خلال الليل.

ووفق ما ذكرت القوات الجوية عبر تطبيق تلغرام، فإن طائرات مسيّرة أُسقطت في ثلاث مناطق بوسط وجنوب البلاد. ولم يتضح ما إذا كانت المُسيّرات التي لم يتم إسقاطها قد وصلت إلى أهدافها.

وفي الوقت نفسه، كشفت وزارة الدفاع الروسية أنها أحبطت هجومًا أوكرانيًّا بطائرات مسيّرة فوق شبه جزيرة القرم التي تحتلّها موسكو خلال الليل.

ولم يرد بعد تعليق من أوكرانيا.