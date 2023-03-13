الاستخبارات الإيرانية: رئيس الموساد خطط لاستهداف مركز عسكري في أصفهان

وأوضحت أن "المعرض تضمن عرض مخططات لدول معادية للنظام الإيراني والأعمال التي قامت بها وزارة الاستخبارات في تحييد أهداف العدو" حسب وصفها.

وقد تم عرض الفيلم الوثائقي بعنوان "عملية كبيرة" في أحد أكشاك هذا المعرض، وقد أوضح الفيلم أن "العملية التي استهدفت مركزا عسكريا تابعا لوزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان بثلاث طائرات مسيرة في 28 من يناير/كانون الثاني الماضي، خطط لها رئيس الموساد دافيد برنياع".

وقال التقرير، إن "هذه العملية فشلت ولم تحقق أهدافها في تخريب أحد المراكز الصناعية في أصفهان".

مشيرا إلى أن "عناصر من حزب كومله الكردستاني الإيراني المعارض كان مسؤولاً عن تنفيذ هذه الخطة في أصفهان" على حدّ قوله.