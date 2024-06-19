أمريكا توافق على بيع محتمل لمنظومة صاروخية لتايوان

قالت وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي التابعة للبنتاغون، إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع محتمل لمنظومة سويتش بليد الصاروخية الهجومية المضادة للجند والدروع لتايوان بقيمة 60.2 مليون دولار، وفقاً لرويترز.

وكان مسؤول أمريكي قال، الشهر الفائت، في رسالة دعم قوية من بلاده إنها تعتزم تزويد تايوان بأحدث أنظمة الأسلحة المتطورة، في ظل التوترات المتصاعدة مع الصين.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مايكل ماكول، أنّ هذه الأسلحة لن تكون قديمة كتلك التي زودت بها بلاده كييف.

وكان وفد من الكونغرس زار تايوان والتقى رئيسها الجديد مقدمًا له الدعم الأمريكي اللازم ردًّا على مناورات بكين العسكرية حول الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي ردًّا على خطاب تنصيبه.