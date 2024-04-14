كيف تفاعل الشارع الإيراني مع هجوم بلاده على إسرائيل؟ (فيديو)

وبحسب الصحيفة، بث التلفزيون الحكومي الإيراني لقطات لقائد الحرس الثوري حسين سلامي وهو يبدأ الهجوم، موضحًا أنه جاء تكريمًا لذكرى مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ومحمد رضا زاهدي، أحد الجنرالات الذين قُتلوا في غارة دمشق.

ورغم أن إيران أكدت أن هجومها كان بمثابة عمل من أعمال الدفاع عن النفس وأعلنت انتهاء العملية، دون أي نية لإطالة أمد الأعمال العدائية، فقد حذرت إسرائيل من القيام بمزيد من الاستفزازات.

انتقام طال انتظاره

وأعرب جولدار، وهو قاض في أواخر الخمسينيات من عمره، عن اعتزازه برد إيران القوي على العدوان الإسرائيلي، مضيفًا: "نشعر بالفخر لأنه تم الرد بقوة على النظام الصهيوني".

في حين اعتبر مهدي، البالغ من العمر 35 عامًا، أنه انتقام طال انتظاره، حيثُ قال: "لقد شعرنا بالحزن والغضب، في انتظار هذا الانتقام ومحاسبة الإسرائيليين على وحشيتهم".