الكرملين يكشف عن لقاء مرتقب بين بوتين وأردوغان

قال الكرملين اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان سيعقدان اجتماعًا قريبًا، رغم أنه لم يتم الاتفاق بعد على موعد ومكان الاجتماع.

وهنأ بوتين "صديقه العزيز" أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية التركية، يوم الأحد.

وتحاول أنقرة تحقيق توازن دبلوماسيّ، منذ أن أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا في فبراير/ شباط من العام الماضي، إذ تعارض العقوبات الغربية على روسيا مع الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع كل من موسكو وكييف جارتيها في منطقة البحر الأسود.