بريطانيا: التسريبات الأمريكية تظهر مستوى خطيرا من عدم الدقة
قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن تسريب المعلومات الأمريكية السرية، الذي تناقلته التقارير الإعلامية على نطاق واسع، ينطوي على "مستوى خطير من عدم الدقة".
وتحقق أجهزة الأمن القومي ووزارة العدل الأمريكية في أمر الكشف عن عشرات الوثائق السرية لتقييم الأضرار التي لحقت بالأمن القومي والعلاقات مع الحلفاء ودول أخرى تشمل أوكرانيا.
بعض الوثائق التي تقدم تقديرات للخسائر البشرية في ساحة المعركة من أوكرانيا جرى تعديلها لتقليل حجم الخسائر الروسية.
مسؤولون أمريكيون
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية في بيان نُشر على تويتر: "تسريب المعلومات الأمريكية السرية الذي تنقله التقارير على نطاق واسع يظهر مستوى خطيرا من عدم الدقة".
وأضاف: "يتعين على القُراء توخي الحذر قبل تصديق مزاعم من المحتمل أن تنشر معلومات مضللة".
وقال مسؤولون أمريكيون إن بعض الوثائق التي تقدم تقديرات للخسائر البشرية في ساحة المعركة من أوكرانيا جرى تعديلها على ما يبدو لتقليل حجم الخسائر الروسية.