بريطانيا: التسريبات الأمريكية تظهر مستوى خطيرا من عدم الدقة

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن تسريب المعلومات الأمريكية السرية، الذي تناقلته التقارير الإعلامية على نطاق واسع، ينطوي على "مستوى خطير من عدم الدقة".

وتحقق أجهزة الأمن القومي ووزارة العدل الأمريكية في أمر الكشف عن عشرات الوثائق السرية لتقييم الأضرار التي لحقت بالأمن القومي والعلاقات مع الحلفاء ودول أخرى تشمل أوكرانيا.