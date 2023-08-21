"إيكواس" ترفض مقترح قادة انقلاب النيجر بتأجيل إجراء الانتخابات 3 سنوات

قال مفوض من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، اليوم الإثنين، إن التكتل رفض اقتراحا من المجلس العسكري الحاكم في النيجر بإجراء انتخابات في غضون ثلاث سنوات من انقلاب تموز/يوليو.

وكان قائد المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبدالرحمن تياني قد قال في مطلع الأسبوع، إن الحكومة العسكرية التي استولت على السلطة في 26 تموز/يوليو ستدشن حوارا وطنيا للتشاور على الانتقال إلى الديمقراطية وهو "ما ينبغي ألا يستغرق أكثر من ثلاثة أعوام".

وجاءت هذه التصريحات، مساء السبت، بعد اجتماع وفد من مجموعة إيكواس مع تياني والرئيس المخلوع محمد بازوم في العاصمة نيامي في وقت سابق من ذلك اليوم.

وقال المفوض عبدالفتاح موسى لـ"رويترز"، اليوم الإثنين، إن موقف التكتل لا يزال واضحا.

وأضاف في رسالة عبر تطبيق واتساب ردا على سؤال عن اقتراح تأجيل الانتخابات: "أطلقوا سراح بازوم دون شروط مسبقة واستعيدوا النظام الدستوري دون مزيد من التأخير".