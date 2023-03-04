صحف عالمية: انقسام روسي حول هجوم بريانسك.. وبن غفير يأمر بقمع الاحتجاجات الإسرائيلية

سلطت صحف عالمية، اليوم السبت، الضوء على ما وصفته بـ"انقسام سياسي" روسي حول هجوم بريانسك، وسط إدانات للكرملين بشأن عدم الرد على الواقعة بـ"الشكل المطلوب"، ودعوات لاتخاذ إجراءات أكثر تصعيداً ضد أوكرانيا.

وأبرزت بعض الصحف أيضاً زيارة المستشار الألماني، أولاف شولتس، إلى واشنطن، وناقشت تقارير تفيد بأن "الغموض" الذي صاحب الرحلة يثير تساؤلات حول ما إذا كانت تهدف إلى طمأنة كييف، أو إبراز المخاوف الأوروبية إزاء الحرب.

وفي إسرائيل تناولت بعض الصحف تقارير عن رسالة مثيرة للجدل وجهها وزير الأمن القومي اليميني، إيتمار بن غفير، لقائد الشرطة قبل يوم من تظاهرات متوقعة على نطاق واسع في عموم البلاد، ألمح فيها إلى استخدام القوة ضد المحتجين.

انقسامات حول هجوم بريانسك

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: "الهجوم الذي شنته جماعة روسية متمردة تدعى فيلق المتطوعين الروس، في مدينة بريانسك، الخميس، أثار الانقسامات في صفوف المسؤولين الروس ووسائل الإعلام الحكومية، الأمر الذي يزيد من الضغط على الرئيس، فلاديمير بوتين".

وكان حاكم مدينة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، قد قال أمس الأول، الخميس، إن "عشرات المخربين الأوكرانيين قصفوا قرية ليوبشان في منطقة كليموفسكي واحتجزوا ما يصل إلى ست رهائن"، ووصف بوتين الحادث بأنه "هجوم إرهابي"، لكن المسؤولين الأوكرانيين اتهموا الكرملين بالقيام "باستفزاز" كاذب.

وقالت الصحيفة: "بعد يوم من الهجوم لم يكن هناك أي وضوح جديد بشأنه.. السلطات الروسية قالت إنه أسفر عن مقتل شخصين، أما أوكرانيا فقد نفت مسؤوليتها عن الحادث، وأصرت على أنه علامة على صراع داخلي في روسيا بسبب الحرب".

وأضافت أن المسؤولين الحكوميين والمدونين العسكريين الروس دعوا إلى استغلال الهجوم لدعم مواقفهم الخاصة، بما في ذلك التشكيك في قدرة الكرملين على الرد على الحادث من جهة، ودعم رواية بوتين بأن الأمة تحت تهديد دائم، من جهة أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتشددين الروس المؤيدين للحرب ضغطوا على الكرملين من أجل الانتقام واتباع نهج أكثر صرامة، حيث قال رئيس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوزين، إن "الخط الأحمر تم عبوره مرة أخرى".

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن تقرير لـ"معهد دراسة الحرب"، ومقره واشنطن، قوله إن القوميين الروس دعوا الكرملين، الجمعة، إلى "توسيع الإجراءات الأمنية وتنفيذ عمليات انتقامية" ردًا على هجوم بريانسك، مضيفا أن البعض رأى أنه يتعين على روسيا تصنيف القوات المسلحة الأوكرانية والجماعات الأخرى المتحالفة مع كييف على أنها "منظمات إرهابية".

وبحسب تقرير "معهد دراسة الحرب"، تشير ردود فعل المسؤولين الروس إلى أن المجتمع القومي "غير راضٍ إلى حد كبير عن جوانب عديدة من عدم قدرة الكرملين على الالتزام الكامل بخطابه بأن روسيا تخوض حربًا وجودية في أوكرانيا".