قصف روسي يطال متحف الفنون الجميلة في أوديسا

أسفر قصف روسي على أوديسا، المدينة الكبيرة الواقعة في جنوب أوكرانيا، عن إصابة ثمانية أشخاص على الأقل بجروح، وإلحاق أضرار بمتحف ليل الأحد الإثنين، وفقاً لمسؤولين أوكرانيين.

وأظهرت صور حطاماً وآثار زجاج متناثر على أرضية متحف الفنون الجميلة في أوديسا الذي تحطمت بعض نوافذه.

كذلك، تصدّعت الجدران فيما سقطت بعض اللوحات بفعل قوة القصف.

وأعربت نائبة وزير الخارجية الأوكراني إميني دجبار عن "استيائها العميق" من هذا القصف، مدينة "تدميراً متعمّداً للمواقع الثقافية وجريمة ضد التراث الأوكراني". كما طالبت "برد دولي قوي وإجراءات فورية من اليونسكو".