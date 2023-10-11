وزير الطاقة السعودي ونائب رئيس الوزراء الروسي
وزير الطاقة السعودي ونائب رئيس الوزراء الروسي رويترز

نوفاك: روسيا والسعودية ناقشتا أثر تصعيد غزة على أسواق الطاقة العالمية

 أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أن الوضع المتدهور في الشرق الأوسط قد يؤثر على سوق الطاقة العالمية. 

وزير الطاقة السعودي ونائب رئيس الوزراء الروسي
ارتفاع أسعار النفط على خلفية التوتر في الشرق الأوسط ‎

ونقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي القول اليوم الأربعاء إنه ناقش مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الوضع في سوق النفط والتعاون ضمن تحالف أوبك+ لمنتجي النفط.

وأضاف نوفاك أن "أي أحداث من هذا القبيل في العالم يمكن أن تؤثر بطريقة أو بأخرى على الوضع مع استهلاك موارد الطاقة في اتجاه أو آخر".

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روسيا
ألكسندر نوفاك

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