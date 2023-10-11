نوفاك: روسيا والسعودية ناقشتا أثر تصعيد غزة على أسواق الطاقة العالمية

ونقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي القول اليوم الأربعاء إنه ناقش مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الوضع في سوق النفط والتعاون ضمن تحالف أوبك+ لمنتجي النفط.

وأضاف نوفاك أن "أي أحداث من هذا القبيل في العالم يمكن أن تؤثر بطريقة أو بأخرى على الوضع مع استهلاك موارد الطاقة في اتجاه أو آخر".