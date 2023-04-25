السويد تطرد 5 دبلوماسيين روس.. وموسكو تتوعد بالرد

أعلنت السويد، اليوم الثلاثاء، أنها ستطرد 5 دبلوماسيين روس لممارستهم "أنشطة لا تتوافق" مع وضعهم الدبلوماسي، في خطوة توعدت موسكو بأنها سترد عليها.

وقالت وزارة الخارجية السويدية إن "خمسة مسؤولين في السفارة الروسية في السويد طُلب منهم مغادرة البلاد؛ بسبب أنشطة غير محددة لا تتوافق مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

ولم تحدد الوزارة طبيعة هذه الأنشطة، لكن الإعلان جاء عشية بثّ القناة التلفزيونية العامة "إس في تي" حلقة من سلسلة وثائقية حول أنشطة التجسس الروسي في السويد.