أوكرانيا تتهم روسيا بإطلاق صواريخ "كينجال" فرط صوتية

قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا أطلقت صواريخ كروز، وصواريخ باليستية، وطائرات مسيَّرة، على أهداف في أوكرانيا، خلال الساعات الأولى من اليوم الخميس، مما تسبب في أضرار في مدينتي "أوديسا" و"كريفي ريه".

وقال سلاح الجو في بيان، أوردته وكالة "رويترز"، إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 3 من أصل 4 طائرات مسيَّرة أُطلقت خلال الهجوم الليلي الذي تضمن إطلاق 3 صواريخ من طراز "كينجال" فرط صوتية، و 3 صواريخ "كروز".

وأضاف البيان: "لم تصل صواريخ العدو إلى أهدافها في منطقة دنيبروبتروفسك... تواصل قوات الاحتلال (أعمالها) الإرهابية ضد الأوكرانيين، وتهاجم منشآت البنية التحتية الأساسية".

وذكر سيرهي براتشوك المتحدث باسم الإدارة الإقليمية في منطقة "أوديسا" المطلة على البحر الأسود، جنوب غرب البلاد، أن الطائرات المسيَّرة تم إسقاطها باستثناء واحدة أصابت مستودعًا.

وذكرت الإدارة الإقليمية في "كريفي ريه" أن صاروخًا روسيًا دمَّر 10 منازل على الأقل.

وتطلق روسيا -على نحو متكرر- صواريخ طويلة المدى، وتشن هجمات بطائرات مسيَّرة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول، وكثفت ضرباتها، في مايو/ أيار، في الوقت الذي كانت تتأهب فيه أوكرانيا لشن هجومها المضاد.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية شن ضربة جماعية بأسلحة دقيقة وبعيدة المدى على مستودع أسلحة أجنبية الصنع ومعدات عسكرية تم تسليمها إلى أوكرانيا.

وفي بيان لها، قالت "تم تدمير قوات العدو في مناطق متفرقة، من خلال القوات الجوية والمدفعية من وحدات مجموعة (فوستوك) في اتجاه زابوروجيه".