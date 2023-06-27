كتيبة سفن روسية تدخل بحر الفلبين

دخلت كتيبة من السفن التابعة لأسطول المحيط الهادي الروسي الأجزاء الجنوبية من بحر الفلبين لأداء مهام في إطار ممر بحري بعيد المدى، وفق ما أوردته وكالة "رويترز" للأنباء اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عن الخدمة الصحفية للأسطول قولها إن الطواقم ستجري مناورات "مع إظهار الوجود البحري" في منطقة آسيا المحيط الهادي و"في إطار تعزيز الشراكات".

وليس هناك مزيد من التفاصيل حول عدد السفن المشاركة.

وتعكف روسيا على تعزيز دفاعاتها في مناطقها الشرقية الشاسعة الواقعة على الحدود مع منطقة آسيا المحيط الهادي، إذ تتهم الولايات المتحدة بتعزيز وجودها هناك وإثارة المخاوف الأمنية في اليابان وفي أنحاء المنطقة.