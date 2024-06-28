انتخابات إيران.. إقبال ضعيف في 4 محافظات بينها طهران

كشف مصدر مقرب من لجنة الانتخابات الإيرانية، الجمعة، أن صناديق الاقتراع تشهد إقبالا ضعيفا في عدد من المحافظات الكبرى، خلال الانتخابات الرئاسية التي انطلقت صباح اليوم.

وقال المصدر، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته لـ"إرم نيوز"، إن "التقارير التي تردنا تفيد بوجود إقبال ضعيف، يتركز في أربع محافظات هي الكبرى في مدن البلاد".

وأضاف أن "المحافظات الأربع هي طهران وفارس وخوزستان وأذربيجان الغربية، إذ تُظهر المعلومات أن مشاركة سكانها ضعيفة في الانتخابات حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم".