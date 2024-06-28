انتخابات إيران.. إقبال ضعيف في 4 محافظات بينها طهران
كشف مصدر مقرب من لجنة الانتخابات الإيرانية، الجمعة، أن صناديق الاقتراع تشهد إقبالا ضعيفا في عدد من المحافظات الكبرى، خلال الانتخابات الرئاسية التي انطلقت صباح اليوم.
وقال المصدر، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته لـ"إرم نيوز"، إن "التقارير التي تردنا تفيد بوجود إقبال ضعيف، يتركز في أربع محافظات هي الكبرى في مدن البلاد".
وأضاف أن "المحافظات الأربع هي طهران وفارس وخوزستان وأذربيجان الغربية، إذ تُظهر المعلومات أن مشاركة سكانها ضعيفة في الانتخابات حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم".
وفي سياق متصل، قال وزير الاتصالات الإيراني السابق في حكومة الرئيس حسن روحاني، محمد جواد آذري جهرمي، إن "سكان محافظات خوزستان وفارس وجيلان وأذربيجان الغربية وطهران حاسمون في الساعات الأخيرة من الانتخابات".
وأضاف جهرمي، في مقطع فيديو، من دون أن يتحدث عن طبيعة المشاركة في تلك المدن، وهو من مؤيدي المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان: "بحسب التقارير، يمكننا الفوز في الجولة الأولى، وعلى الناس ألا تدع عمل الحكومة المقبلة يتأخر ولو لأسبوع".
وفي سياق متصل، أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية في إيران، في وقت سابق، تمديد فترة الاقتراع ساعتين حتى الـ10 من مساء اليوم، وهذا هو ثاني تمديد لفترة الاقتراع التي كانت من المقرر أن تنتهي الساعة السادسة من مساء اليوم.
ويحق لنحو 61 مليون إيراني، من بينهم ثمانية في خارج البلاد، المشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة، التي يتنافس فيها أربعة مرشحين، هم: "سعيد جليلي، ومحمد باقر قاليباف، ومصطفى بور محمدي، ومسعود بزشكيان".