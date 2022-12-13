تقرير: إيران ستزود روسيا بصواريخ مداها 300 كلم فقط تجنبا لغضب دولي
كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، الثلاثاء، أن إيران تعتزم تقليل مدى الصواريخ التي تزودها لروسيا في حربها ضد أوكرانيا "خوفا من رد الفعل الدولي".
وأشار الموقع إلى أن "شحنات الصواريخ الباليستية الإيرانية المرسلة إلى روسيا قد تنتهك قرار مجلس الأمن الدولي، ويمكن أن تؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران".
وأضاف الموقع، نقلا عن 4 مسؤولين إسرائيلين، أن "هذا الوضع يمثل إشكالية بالنسبة لإيران، ولروسيا، العضو الدائم في مجلس الأمن".
ولفت الموقع إلى أنه "بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي صدر في عام 2015 كجزء من الاتفاق النووي مع ايران، لا يُسمح للدول بنقل أو استلام صواريخ إيران الباليستية والطائرات من دون طيار التي يبلغ مداها أكثر من 300 كيلومتر وحمولتها أكثر من 500 كيلوغرام حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2023".
وذكر الموقع أن "نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، زار طهران مع وفد عسكري بداية الشهر الجاري، والتقى رئيس أركان القوات المسلحة، اللواء محمد حسين باقري".
وبحسب الموقع، "قال المسؤولون الإسرائيليون إن حكومتهم قلقة من تزويد روسيا إيران، في المقابل، بمحركات لصواريخها البعيدة المدى، وهو ما يعد انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي".
وتابع التقرير: "كما تشعر إسرائيل بالقلق من أن موسكو ستسمح لطهران بمزيد من حرية العمل في سوريا لمهاجمة إسرائيل والقوات الأمريكية في المنطقة".
ولفت الموقع إلى أن إيران "نفت في البداية تزويد روسيا بطائرات مسيرة، لكنها اعترفت الشهر الماضي بأنها سلمت الأسلحة زاعمة أن ذلك حدث قبل بدء الحرب".
بدورها، نفت روسيا استخدام طائرات دون طيار إيرانية الصنع ضد أهداف مدنية في أوكرانيا على الرغم من الأدلة المتزايدة على عكس ذلك.
ضغوط دولية
ونقل الموقع عن المسؤولين الإسرائيليين قولهم إن "الضغوط الدولية لم تثنِ طهران تمامًا عن قرار إرسال الصواريخ إلى روسيا، وإنها تنوي المضي قدمًا في عمليات التسليم قريبًا".
وأضاف: "لكن، في محاولة للتخفيف من التداعيات الدولية وعدم انتهاك قرار مجلس الأمن، تخطط إيران لمنح روسيا فقط صواريخ يقل مداها عن 300 كيلومتر، وتعديل صواريخ أخرى بحيث تظل ضمن حدود قرار مجلس الأمن".
وأوضح الموقع، نقلا عن المسؤولين الإسرائيليين، أن "تلك الأسلحة تشمل منظومة صواريخ فاتح 110، التي يبلغ مداها 300 كيلومتر"، مضيفا أن الإيرانيين "يخططون لتعديله حتى لا يخالف القرار الأممي".
وكشف المسؤولون الإسرائيليون أن "الإيرانيين درسوا في الأصل تزويد روسيا بصاروخ "ذو الفقار" الذي يبلغ مداه 700 كيلومتر، لكنهم لم يعودوا يفكرون في إرسال هذا النظام".
وبيّن الموقع أنه "في الأسابيع الأخيرة، زودت إسرائيل عشرات الدول الغربية بملف يحتوي على معلومات استخباراتية حول عمليات نقل الأسلحة الإيرانية إلى روسيا".
وقال مسؤولون إسرائيليون إنهم "يأملون في استخدام التركيز الحالي على المساعدة الإيرانية للجهود الحربية الروسية كوسيلة لزيادة الضغط الدولي على طهران".
وامتنع البيت الأبيض عن التعليق على التصريحات الإسرائيلية، لكن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، قال في إفادة صحفية، الجمعة، إن إدارة الرئيس جو بايدن لا تزال قلقة بشأن احتمال أن تزود إيران روسيا بصواريخ باليستية.