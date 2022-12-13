تقرير: إيران ستزود روسيا بصواريخ مداها 300 كلم فقط تجنبا لغضب دولي

ولفت الموقع إلى أنه "بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي صدر في عام 2015 كجزء من الاتفاق النووي مع ايران، لا يُسمح للدول بنقل أو استلام صواريخ إيران الباليستية والطائرات من دون طيار التي يبلغ مداها أكثر من 300 كيلومتر وحمولتها أكثر من 500 كيلوغرام حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2023".

وذكر الموقع أن "نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، زار طهران مع وفد عسكري بداية الشهر الجاري، والتقى رئيس أركان القوات المسلحة، اللواء محمد حسين باقري".

وبحسب الموقع، "قال المسؤولون الإسرائيليون إن حكومتهم قلقة من تزويد روسيا إيران، في المقابل، بمحركات لصواريخها البعيدة المدى، وهو ما يعد انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي".

وتابع التقرير: "كما تشعر إسرائيل بالقلق من أن موسكو ستسمح لطهران بمزيد من حرية العمل في سوريا لمهاجمة إسرائيل والقوات الأمريكية في المنطقة".

ولفت الموقع إلى أن إيران "نفت في البداية تزويد روسيا بطائرات مسيرة، لكنها اعترفت الشهر الماضي بأنها سلمت الأسلحة زاعمة أن ذلك حدث قبل بدء الحرب".

بدورها، نفت روسيا استخدام طائرات دون طيار إيرانية الصنع ضد أهداف مدنية في أوكرانيا على الرغم من الأدلة المتزايدة على عكس ذلك.