موسكو "قلقة" بعد تحرك أوكراني قرب بيلاروسيا

عبّر الكرملين، اليوم الاثنين، عن قلقه إزاء تقرير عسكري صادر عن بيلاروسيا يفيد بأن أوكرانيا تحرك المزيد من القوات والأسلحة والمعدات العسكرية إلى منطقة جيتومير الشمالية الواقعة على الحدود معها.

وقالت وزارة الدفاع في بيلاروسيا، إن أوكرانيا عززت قواتها يوم السبت.

وقال متحدث باسم قوات حرس الحدود الأوكرانية، اليوم الاثنين، إن تلك التصريحات جزء من "عملية إعلامية" مدعومة من روسيا، وإن كييف أبقت قواتها بالقرب من الحدود مع بيلاروسيا لمنع أي "استفزازات"، بحسب وكالة "رويترز".

وردا على سؤال بشأن اتهامات بيلاروسيا، أشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في حديثه للصحفيين اليوم الاثنين، إلى أن بيلاروسيا جزء من دولة اتحادية مع روسيا، وأن الحوار بين موسكو ومينسك، الذي يشمل وكالات الاستخبارات، يُجرى على نحو وثيق.