موسكو "قلقة" بعد تحرك أوكراني قرب بيلاروسيا
عبّر الكرملين، اليوم الاثنين، عن قلقه إزاء تقرير عسكري صادر عن بيلاروسيا يفيد بأن أوكرانيا تحرك المزيد من القوات والأسلحة والمعدات العسكرية إلى منطقة جيتومير الشمالية الواقعة على الحدود معها.
وقالت وزارة الدفاع في بيلاروسيا، إن أوكرانيا عززت قواتها يوم السبت.
وقال متحدث باسم قوات حرس الحدود الأوكرانية، اليوم الاثنين، إن تلك التصريحات جزء من "عملية إعلامية" مدعومة من روسيا، وإن كييف أبقت قواتها بالقرب من الحدود مع بيلاروسيا لمنع أي "استفزازات"، بحسب وكالة "رويترز".
وردا على سؤال بشأن اتهامات بيلاروسيا، أشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في حديثه للصحفيين اليوم الاثنين، إلى أن بيلاروسيا جزء من دولة اتحادية مع روسيا، وأن الحوار بين موسكو ومينسك، الذي يشمل وكالات الاستخبارات، يُجرى على نحو وثيق.
وأضاف بيسكوف: "وزارتا الدفاع لدى البلدين على تواصل دائم. الأمر يدعو للقلق بالطبع، ليس فقط بالنسبة لمينسك، بل لموسكو أيضا، لأننا حليفان وشريكان".
وقال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو سيحضران قمة منظمة شنغهاي للتعاون في كازاخستان، في الثالث والرابع من يوليو/ تموز، وسيبحثان الأمر إذا اعتبر المجتمعون مناقشته ضرورية.
وذكرت بيلاروسيا؛ وهي حليفة وثيقة لروسيا تدعم عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا، الأسبوع الماضي، أنها تعزز حدودها مع أوكرانيا بعد حادث أمني، ونشرت فرقة لأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة لاختبار جاهزيتها القتالية.
وقال حرس الحدود البيلاروسي إنه أسقط طائرة مسيرة، يوم الأربعاء، بعد تجاوزها الحدود من أوكرانيا على نحو غير قانوني لجمع معلومات عن البنية التحتية في المنطقة الحدودية.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قال حرس الحدود إنه جرى العثور على مواد لصنع قنبلة بدائية مخبأة في المنطقة نفسها، وإنه على علم بوجود وحدة من المسلحين الروس الموالين لكييف في منطقة أوكرانية على الحدود مع بيلاروسيا.