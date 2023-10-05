بوتين يعلن العثور على قطع قنبلة يدوية في جثث ضحايا طائرة بريغوجين
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن "قطعًا من قنبلة يدوية" تم العثور عليها في جثث ضحايا تحطم طائرة قائد مجموعة فاغنر يفجيني بريغوجين، في آب/أغسطس الماضي، نافيًا تعرّض الطائرة لـ"تأثير خارجي".
وقال بوتين خلال منتدى فالداي الدولي في روسيا إن "رئيس لجنة التحقيق سلَّمني تقريرًا قبل بضعة أيام.. تم العثور على قطع من قنبلة يدوية في جثث ضحايا الكارثة الجوية.. لم يكن هناك أي تأثير خارجي على الطائرة".
وقضى قائد مجموعة فاغنر، في 23 آب/أغسطس، في تحطم طائرته الخاصة التي كانت تقله من موسكو إلى سان بطرسبرغ، إضافة إلى عدد من معاونيه.
واعتُبر "بريغوجين" خائنًا من جانب بوتين بسبب تدبيره تمردًا، في 23 حزيران/يونيو الماضي.
وتشتبه أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون بعملية انتقام قادها الكرملين، وهي فرضية ترفضها موسكو.
ولم يحدد المحققون الروس ما إذا كانوا يحبذون فرضية الاغتيال أو حدوث مشكلة تقنية او خطأ بشري.
والتحقيق الوحيد الذي فُتح إلى الآن يستهدف وقائع تتصل بانتهاك قواعد السلامة الجوية.
وبعد فشل تمرد "فاغنر"، أعلن بوتين أن أمام مقاتلي "بريغوجين" أن يختاروا بين الانضمام إلى الجيش النظامي، أو نفي أنفسهم إلى بيلاروس، أو العودة إلى الحياة المدنية.
وأكد بوتين أن "آلافًا من مقاتلي" فاغنر وقّعوا عقود التزام مع وزارة الدفاع الروسية.