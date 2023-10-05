بوتين يعلن العثور على قطع قنبلة يدوية في جثث ضحايا طائرة بريغوجين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن "قطعًا من قنبلة يدوية" تم العثور عليها في جثث ضحايا تحطم طائرة قائد مجموعة فاغنر يفجيني بريغوجين، في آب/أغسطس الماضي، نافيًا تعرّض الطائرة لـ"تأثير خارجي".

وقال بوتين خلال منتدى فالداي الدولي في روسيا إن "رئيس لجنة التحقيق سلَّمني تقريرًا قبل بضعة أيام.. تم العثور على قطع من قنبلة يدوية في جثث ضحايا الكارثة الجوية.. لم يكن هناك أي تأثير خارجي على الطائرة".

وقضى قائد مجموعة فاغنر، في 23 آب/أغسطس، في تحطم طائرته الخاصة التي كانت تقله من موسكو إلى سان بطرسبرغ، إضافة إلى عدد من معاونيه.