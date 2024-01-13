بلينكن يطلب من بكين "الحفاظ على الاستقرار" في مضيق تايوان

وشارك عشرات آلاف التايوانيين مساء الجمعة بآخر التجمعات عشية الانتخابات الرئاسية في تايوان مرددين شعار "السلام، وليس الحرب"، في خضم ضغط متزايد من بكين التي تطالب بالسيادة على الجزيرة.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحا (00,00 بتوقيت غرينتش) السبت.

ويتنافس ثلاثة مرشحين على الرئاسة في الانتخابات التي تجري في دورة واحدة، هم لاي تشينغ-تي الذي يتولى حاليًا منصب نائب رئيسة تايوان تساي إنغ-وين وينتمي مثلها إلى الحزب التقدّمي الديموقراطي المؤيد للاستقلال، وهو يو-إيه (66 عامًا) مرشح حزب كومينتانغ الذي يُعتبر أقرب إلى بكين، ورئيس حزب الشعب التايواني الصغير كو ون-جي.

وتتمتع تايوان بحكم ذاتي، لكن الصين تعتبرها جزءاً من أراضيها ستستعيده بالقوة إن لزم الأمر.

ودعت الصين الناخبين في تايوان الخميس، إلى اتخاذ "الخيار الصحيح". وانتقدت بكين لاي تشينغ-تي المرشّح الأوفر حظًا بحسب استطلاعات الرأي للفوز بالانتخابات الرئاسية، واعتبرت أن فوزه يشكل "خطراً جسيماً" على العلاقات بين الصين وتايوان بسبب مواقفه المؤيدة للاستقلال.