فرنسا والنيجر.. خيارات محدودة للتعامل مع واقع جديد

يحمل قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سحب سفير بلاده وقواتها من النيجر بنهاية العام، مؤشرًا واضحًا على تراجع النفوذ الفرنسي في أفريقيا، كما يثير قلقًا من تصاعد نشاط الجماعات المتطرفة في القارة السمراء.

يأتي ذلك، وسط محاولات قوى إقليمية ودولية ملء الفراغ الناتج عن هذا الانسحاب، فيما تبدو خيارات فرنسا محدودة للتعامل مع الواقع الجديد في البلد الأفريقي.