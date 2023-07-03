شويغو: تمرد فاغنر فشل بسبب ولاء الجنود الروس وأوكرانيا لم تتقدم نهائيا

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الإثنين، أن التمرد العسكري الذي قادته مجموعة فاغنر، فشل بسبب ولاء القوات المسلحة الروسية، مشيرا إلى أن أوكرانيا لم تتقدم في ظل هجومها المضاد حتى الآن.

وقال شويغو خلال اجتماع مع القيادات العسكرية الروسية عبر الفيديو، إن "محاولة زعزعة الاستقرار في روسيا يومي 23 و 25 حزيران/ يونيو، فشلت بسبب الولاء للقسم والواجب العسكري للقوات المسلحة الروسية، كما أن محاولة التمرد لم تؤثر على القوات المسلحة وأشكر المقاتلين على وعيهم".

وفي سياق الحرب والتطورات العسكرية قال شويغو: "بشكل عام، لم يحقق العدو (أوكرانيا) أهدافه في أي من المحاور، وهذا دليل على مهارة مقاتلينا والتوقعات المبالغ فيها حول الأسلحة الغربية".

وأضاف: "فقط على محاور دونيتسك وزاباروجيا، حيث ما زالت تشن القوات الأوكرانية هجمات فاشلة، تم تدمير 15 طائرة أوكرانية، وثلاث مروحيات هليكوبتر، و 920 عربة مدرعة، بما في ذلك 16 دبابة ليوبارد".

وأضاف الوزير: "في المجموع، فقدت القوات الأوكرانية منذ 4 حزيران/ يونيو حوالي 2.5 ألف وحدة من الأسلحة المختلفة في جميع المحاور".

وتابع: "تواصل قواتنا المسلحة إلحاق أضرار فعالة بالعدو؛ مما يقلل بشكل كبير من إمكاناته الهجومية".

وأكد شويغو أن القيادة الأوكرانية "تتجاهل الخسائر الكبيرة، بضغط من الغرب، وتطلب من قيادة القوات المسلحة الأوكرانية مواصلة الهجوم".

وشدد على أن كييف "تحاول في الوقت نفسه تعويض عدم قدرتها على ضمان النجاح على الأرض من خلال الهجمات على أهداف مدنية وبالتالي تحقيق تأثير دعائي".