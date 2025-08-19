في رسالة لواشنطن والناتو.. قاذفات نووية روسية تحلق فوق بحر اليابان

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن قاذفات استراتيجية روسية من طراز تو-95 إم.إس ذات القدرات النووية أجرت رحلة فوق المياه الدولية في بحر اليابان.

وأضافت أن الرحلة استغرقت أكثر من ست ساعات، وأن القاذفات رافقتها طائرات مقاتلة من طراز سو-35 إس وسو-30 إس.إم، بحسب وكالة "رويترز".

وجّهت روسيا والصين مجموعة من الرسائل إلى الولايات المتحدة وحلفائها، سواء في آسيا أو حلف "الناتو"، من خلال المناورات العسكرية التي تُقام مؤخرًا في بحر اليابان، والتي اعتبرها خبراء تدريبًا على حرب بحرية شاملة لموسكو وبكين.

وكان أسطول المحيط الهادئ الروسي قد أعلن مؤخرًا عن مناورات بحرية روسية - صينية مشتركة، تحمل اسم "التفاعل البحري - 2025"، تُجرى في مياه بحر اليابان خلال هذا الأسبوع.

وأوضح في بيان أن مجموعة السفن الروسية تقودها المدمّرة المضادة للغواصات "الأدميرال تريبوتس"، فيما تقود الجانب الصيني المدمّرة "شاوشينغ"، وتشارك في المناورات أيضًا غواصات ديزل-كهربائية وطيران بحري من البلدين.