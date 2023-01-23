تعتبر الأهم.. أمريكا وإسرائيل تطلقان أسبوعا من التدريبات العسكرية

أطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل، الإثنين، ما وصفه مسؤول أمريكي بأنه أهم تدريب عسكري مشترك للدولتين الحليفتين حتى اللحظة، ويشمل الآلاف من القوات ونحو 12 سفينة و142 طائرة من بينها قاذفات ذات قدرة نووية.

وقال المسؤول الدفاعي الأمريكي الكبير إن المناورات، التي ستُجرى حتى يوم الجمعة المُقبل، تهدف إلى إظهار التكامل بين الجيشين الأمريكي والإسرائيلي وتعزيزه، وتأتي في وقت يتزايد فيه التوتر بشأن برنامج إيران النووي.

ومن المرجح أن تستقطب التدريبات اهتمام طهران، لكن مسؤولين أمريكيين قالوا إنه لن تكون هناك نماذج محاكاة للأهداف الإيرانية، وإن التدريبات ليست موجهة لخصم معين.