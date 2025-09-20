مصدر إيراني: نجاح طهران سيغير ميزان القوى في وجه التيار المتشدد

حذر مصدر في حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، السبت، من سلوك التيار المتشدد الراديكالي في إيران.

وقال المصدر لـ"إرم نيوز"، إن "سلوك التيار المتشدد الراديكالي، بدءًا من طرح عزل الرئيس وصولًا إلى الهجمات الكلامية ضد الحكومة، يعكس بالأساس خوفهم من أي انفتاح دبلوماسي".

ورأى أن "نجاح الحكومة في السياسة الخارجية سيؤدي إلى تغيير ميزان القوى الداخلي ضد هذا التيار".

وأضاف أن "هذه الفئة تسعى عبر التخريب والضغط، إلى رفع كلفة أي اتفاق مع القوى الغربية وتضع العراقيل أمام أي جهد دبلوماسي لإنهاء عزلة إيران الدولية".

وأشار المصدر إلى أن "جذور التطرف أعمق من مجرد تيار سياسي، بل تنبع من الدولة العميقة المكوّنة من شبكات أمنية واستخباراتية واقتصادية تستمد قوتها من التوتر والانسداد وتعرّف نفسها من خلال رؤية راديكالية".

وشدد "على أن الحل العقلاني يكمن في الاعتدال والجمع بين الدبلوماسية المشرفة وتعزيز الردع"، مستشهدًا بمثال "مبادرة السلام الإقليمي" التي تستبعد إسرائيل من أي ترتيبات إقليمية.

وقال معلقًا على تلويح بعض النواب المتشددين بالتوجه إلى صناعة أسلحة نووية والانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي: "هذه رسائل سلبية وتعرقل جهود الحكومة الإصلاحية التي يقودها بزشكيان في تصفير أو تهدئة الخلافات مع الغرب".

وأضاف المصدر أن "التيار المتشدد بهذه المواقف يحاول قطع قنوات التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما يرفع منسوب التوتر في الملف النووي الإيراني إلى مستوى غير مسبوق منذ أعوام".

وفي خضم التصعيد المتسارع بين طهران والدول الغربية، حذر فدا حسين مالكي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، من أن "خطوة الدول الأوروبية الثلاث في تفعيل آلية الزناد (Snapback) مجرد تحرك سياسي لا يستند إلى أي أساس قانوني".

وأكد أن "إيران مستعدة لمواجهة جميع السيناريوهات، بما في ذلك الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)".

وفي تصريح متزامن، شدد النائب المتشدد كامران غضنفري، عضو لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الإيراني، على أن بلاده قادرة على رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 90% ضمن إطار المعاهدة.

وقال غضنفري: "يجب أن نكون مستعدين عبر امتلاك كمية كافية من اليورانيوم، بحيث إذا استخدم العدو سلاحًا نوويًا ضدنا، نتمكن خلال فترة قصيرة من تصنيع سلاح نووي والرد عليه".

وأشار إلى أن "إيران لم تصنع سلاحًا نوويًا حتى الآن، لكنها تمتلك القدرة على إنتاجه، معتبرًا أن الحفاظ على هذه القدرة أمر ضروري في ظل التهديدات القائمة".