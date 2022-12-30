"جون أفريك": "ناقوس الموت" يدق في الساحل الأفريقي

حذّر تقرير نشرته مجلة "جون أفريك" من أن "ناقوس الموت" بات يدق في منطقة الساحل الأفريقي بسبب التحولات الجذرية التي تشهدها المنطقة مع الانسحاب الفرنسي وبناء القادة الجدد للمنطقة تحالفات جديدة مع موسكو، وكذلك الفشل الغربي في التصدي للحركات المتشددة.

وقال التقرير إن "منطقة الساحل الأوسط - وأساسا البلدان الثلاثة المتضررة من حركات التمرد التي تدعي أنها جهاد مسلح (مالي والنيجر وبوركينا فاسو) – دخلت مرحلة جديدة في تاريخها".

وأشار أنه "منذ عام 2020 شهدت كل من مالي وبوركينا فاسو انقلابين أدّيا لصعود الجيش إلى السلطة، بينما قاومت النيجر بشكل أفضل لكنها عانت أيضًا من محاولتين فاشلتين للإطاحة بالسلطة بالقوة".