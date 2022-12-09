واشنطن بوست: بايدن سيعلن دعم عضوية الاتحاد الأفريقي بمجموعة العشرين
نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم الجمعة، عن مستشار بالبيت الأبيض قوله إن الرئيس جو بايدن سيعلن الأسبوع المقبل دعم الولايات المتحدة لانضمام الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم.
وقال جود ديفيرمونت للصحيفة، إن بايدن سيصدر هذا الإعلان خلال القمة الأمريكية الأفريقية في واشنطن.
وأضاف: "لقد تأخر أوان أن يكون لأفريقيا مقاعد دائمة على الطاولة في المنظمات والمبادرات الدولية.. نحن بحاجة إلى مزيد من الأصوات الأفريقية في المحادثات الدولية التي تتعلق بالاقتصاد العالمي والديمقراطية والحوكمة وتغير المناخ والصحة والأمن".
وذكر ديفيرمونت للصحيفة أن الرئيس السنغالي ماكي سال الذي يرأس الاتحاد الأفريقي حاليا ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا حثا بايدن على زيادة تمثيل أفريقيا في مجموعة العشرين.
وجنوب أفريقيا هي العضو الوحيد في مجموعة العشرين من أفريقيا.