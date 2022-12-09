واشنطن بوست: بايدن سيعلن دعم عضوية الاتحاد الأفريقي بمجموعة العشرين

نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم الجمعة، عن مستشار بالبيت الأبيض قوله إن الرئيس جو بايدن سيعلن الأسبوع المقبل دعم الولايات المتحدة لانضمام الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم.

وقال جود ديفيرمونت للصحيفة، إن بايدن سيصدر هذا الإعلان خلال القمة الأمريكية الأفريقية في واشنطن.