المدّعي العام في محاكمة ترامب: الكل سواسية أمام القانون‎‎

أكّد المدّعي العام في نيويورك آلفين براغ، الثلاثاء، إثر توجيه المحكمة الجنائية في مانهاتن لائحة اتّهام جنائية تاريخية إلى الرئيس السابق دونالد ترامب، أنّ "الكلّ سواسية أمام القانون".

وأضاف براغ، الذي أشرف على التحقيقات التي أدّت لتوجيه اللائحة الاتّهامية للملياردير الجمهوري، أنّ القضاء لا يمكن أن يتساهل مع "السلوك الإجرامي الخطير" الذي انتهجه الرئيس السابق المتّهم بأنّه "رتّب" عمليات تزوير محاسبية قبل انتخابات 2016 الرئاسية؛ للتستّر على دفعه أموالاً لشراء صمت أناس في ثلاث قضايا محرجة له.