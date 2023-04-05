المدّعي العام في محاكمة ترامب: الكل سواسية أمام القانون
أكّد المدّعي العام في نيويورك آلفين براغ، الثلاثاء، إثر توجيه المحكمة الجنائية في مانهاتن لائحة اتّهام جنائية تاريخية إلى الرئيس السابق دونالد ترامب، أنّ "الكلّ سواسية أمام القانون".
وأضاف براغ، الذي أشرف على التحقيقات التي أدّت لتوجيه اللائحة الاتّهامية للملياردير الجمهوري، أنّ القضاء لا يمكن أن يتساهل مع "السلوك الإجرامي الخطير" الذي انتهجه الرئيس السابق المتّهم بأنّه "رتّب" عمليات تزوير محاسبية قبل انتخابات 2016 الرئاسية؛ للتستّر على دفعه أموالاً لشراء صمت أناس في ثلاث قضايا محرجة له.
ووصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، إلى المحكمة الجنائية في مانهاتن بنيويورك حيث يواجه تهم احتيال مرتبطة بدفعه أموالاً في 2016 لممثّلة إباحية لشراء صمتها، في محاكمة غير مسبوقة لرئيس أمريكي سابق أو في السلطة.
ولاحقاً، غادر الرئيس الأمريكي السابق مقرّ المحكمة الجنائية من دون أن تفرض عليه أيّ شروط أو مراقبة قضائية، وذلك بعد مثوله التاريخي.
وفي الجلسة غير المسبوقة، دفع ترامب ببراءته من كل التّهم التي وجّهها إليه المدّعي العام في مانهاتن آلفين براغ والبالغ عددها 34 تهمة، وذلك في ختام تحقيق استمرّ خمس سنوات.