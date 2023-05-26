ميدفيديف: استحالة المفاوضات مع أوكرانيا بوجود زيلينسكي
قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، يوم الجمعة، إن المفاوضات مع أوكرانيا "مستحيلة" ما دام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على رأس السلطة.
ونسبت وكالة "تاس" للأنباء لميدفيديف القول أيضًا: "كل شيء ينتهي دائما عن طريق التفاوض وهذا أمر حتمي، لكن ما دام هؤلاء الناس في السلطة فالموقف بالنسبة لروسيا لن يتغير فيما يتعلق بالمفاوضات".
وذكر كذلك أن موسكو ستضطر إلى توجيه ضربة استباقية إذا أمد الغرب أوكرانيا بأسلحة نووية.
وتابع ميدفيديف: "هناك قواعد للحرب لا رجعة فيها. إذا تعلق الأمر بالأسلحة النووية فلا بد من توجيه ضربة استباقية".