ميدفيديف: استحالة المفاوضات مع أوكرانيا بوجود زيلينسكي

قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، يوم الجمعة، إن المفاوضات مع أوكرانيا "مستحيلة" ما دام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على رأس السلطة.

ونسبت وكالة "تاس" للأنباء لميدفيديف القول أيضًا: "كل شيء ينتهي دائما عن طريق التفاوض وهذا أمر حتمي، لكن ما دام هؤلاء الناس في السلطة فالموقف بالنسبة لروسيا لن يتغير فيما يتعلق بالمفاوضات".