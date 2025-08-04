ترامب يُهدد بزيادة كبيرة لرسومه على الهند بسبب النفط الروسي

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الهندية بشكل كبير؛ بسبب مشتريات الهند من النفط الروسي.

وتأتي خطوة ترامب قبل أيام من دخول الرسوم الجمركية الأكثر شدة، التي فرضها على عشرات الاقتصادات، حيز التنفيذ، بحسب "فرانس برس".

وقال الرئيس ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال": "لا يكترثون بعدد من تقتلهم آلة الحرب الروسية في أوكرانيا. ولهذا السبب، سأزيد الرسوم الجمركية التي تدفعها الهند للولايات المتحدة بشكل كبير".

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وكان ترامب فرض تعرفة جمركية بنسبة 25 % على الهند، فضلًا عن "غرامة" لم تحدّد قيمتها؛ بسبب شراء نيودلهي الأسلحة والنفط من روسيا.

وتعدّ التعرفة الجديدة المفروضة على الهند أدنى بقليل من تلك التي أعلنت في نيسان/أبريل الماضي، لكنها أعلى من الرسوم المحدّدة لدول آسيوية أخرى سبق أن أبرمت صفقات تجارية مع واشنطن.

وكانت الهند، وهي أكثر بلدان العالم تعدادًا للسكان، من أوّل الاقتصادات الكبرى التي خاضت مفاوضات تجارية مع إدارة ترامب. وتعد روسيا المورد الرئيس للهند، إذ تزوّدها بنحو 35% من إجمالي إمداداتها.

وكان مصدران في الحكومة الهندية قد قالا، أخيرًا، إن نيودلهي ستواصل شراء النفط من روسيا رغم تهديدات الرئيس ترامب بفرض عقوبات.

وذكر أحد المصدرين: "هذه عقود نفط طويلة الأجل، ليس من السهل التوقف عن الشراء بين عشية وضحاها".

وقال مصدر آخر إن واردات الهند من الخام الروسي ساعدت على تجنب ارتفاع عالمي في أسعار النفط، التي لا تزال منخفضة رغم القيود الغربية المفروضة على قطاع النفط الروسي، مبرراً بذلك استمرار نيودلهي في شراء الخام من موسكو.

وأضاف المصدر أن النفط الروسي، بخلاف الخامين الإيراني والفنزويلي، لا يخضع لعقوبات مباشرة، وأن الهند تشتريه بسعر أقل من الحد الأقصى الحالي، الذي حدده الاتحاد الأوروبي.