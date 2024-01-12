فرنسا.. تعديل وزاري يشمل عدة حقائب

كشفت الرئاسة الفرنسية، الخميس، عن إجراء تعديل وزاري، شمل عدة حقائب أبرزها وزارة الخارجية.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان، تعيين عضو البرلمان الأوروبي ستيفان سيجورنيه وزيرًا للخارجية، ليحل محل كاثرين كولونا التي تشغل هذا المنصب منذ العام 2022.

واحتفظ بعض الوزراء بحقائبهم الوزارية، بما في ذلك برونو لومير وزيرًا للاقتصاد، وجيرالد دارمانان وزيرًا للداخلية، وإريك دوبون موريتي وزيرًا للعدل، وسيباستيان لوكورنو وزيرًا للدفاع، فيما انضمت بعض الشخصيات الجديدة لمجلس الوزراء.

وبموجب التعديل الحكومي الجديد، ستحل بريسكا ثيفينوت، الآن، محل أوليفييه فيران متحدثةً باسم الحكومة.

وتحل كاثرين فوترين محل أغنيس فيرمين لو بودو، التي تم تعيينها، في كانون الأول/ديسمبر 2023، عندما استقال وزير الصحة أوريليان روسو احتجاجًا على قانون الهجرة المثير للجدل.

وستكون فوترين أيضًا مسؤولة عن قضايا العمل، وبالتالي تسمى وزارتها وزارة العمل والصحة، وستشغل منصب أوليفييه دوسوبت بعد أن واجه انتقادات خلال إصلاح نظام التقاعد العام الماضي.