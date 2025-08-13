أوروبا والناتو يعلنان "تعزيز المواقف" تجاه أوكرانيا قبل قمة ألاسكا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، إن أوروبا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" عززوا موقفهم المشترك بشأن أوكرانيا.

وكتبت فون دير لاين، على منصة "إكس"، بعد حضور اجتماع عبر الإنترنت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة أوروبيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "أجرينا مكالمة جيدة للغاية".

وكان الاجتماع يهدف إلى تحديد ملامح اجتماع ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة.

وأضافت: "عززت أوروبا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، اليوم، الأسس المشتركة فيما يتعلق بأوكرانيا. سنواصل التنسيق الوثيق. لا أحد يريد السلام أكثر منا، سلامًا عادلًا ودائمًا".

بدوره، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، إن الزعماء الأوروبيين والرئيسين ترامب وزيلينسكي متحدون في عزمهم على إنهاء الحرب على أوكرانيا.

وأضاف روته أن "الكرة الآن في ملعب روسيا"، وعبّر عن تقديره "لقيادة الرئيس ترامب وتنسيقه الوثيق مع حلفائه" قبل اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، يوم الجمعة.