أمريكا تحمل طالبان مجددا مسؤولية تدهور حقوق الإنسان بأفغانستان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ليل أمس الإثنين، بأن مسؤولين أمريكيين التقوا ممثلين عن حركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة، مبينة بأن اللقاء تناول عدة قضايا أبرزها تراجع الحريات العامة في أفغانستان.

وندد المسؤولون الأمريكيون، بقمع حقوق الإنسان في أفغانستان، لكنهم أشاروا إلى إحراز تقدّم خصوصا على صعيد مكافحة الأفيون.

وعبّر الوفد الأمريكي عن "قلق بالغ" لدى الولايات المتحدة إزاء الأزمة الإنسانية في أفغانستان، حيث اتّهم حركة طالبان بالتسبب بـ"تدهور أوضاع حقوق الإنسان، خصوصا فيما يتعلّق بالنساء والفتيات والمجتمعات الضعيفة".

ووفق البيان، فقد شارك في المحادثات التي عقدت يومي الأحد والإثنين، الممثل الخاص لأفغانستان توماس ويست، والموفدة الخاصة للنساء والفتيات الأفغانيات وحقوق الإنسان رينا أميري، ورئيسة البعثة الأمريكية إلى أفغانستان ومقرها في الدوحة، كارن ديكر، في حين شارك "مسؤولين رفيعين من طالبان"، بالإضافة إلى "تكنوقراط".