وزارة الدفاع الروسية: 63 جنديًا قتلوا في "هجوم أوكراني" على ماكيفكا

ويوم السبت، هزّت ضربات روسية عدة مدن أوكرانية، منها كييف، وأسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقلّ ونحو ثلاثين جريحًا، بحسب السلطات الأوكرانية.

وفي كييف، أفاد مراسلون لوكالة فرانس برس بسماع ما لا يقل عن 11 انفجارًا في وقت مبكر من بعد ظهر السبت، بينما كانت المدينة تستعدّ للاحتفال برأس السنة رغم دخول الحرب في أوكرانيا شهرها الحادي عشر.