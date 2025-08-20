مصدر إيراني: المحادثات المباشرة مع الترويكا الأوروبية مستمرة

أكد مصدر إيراني مطلع أن النقاشات حول تفعيل آلية الزناد (snapback) ما زالت مستمرة مع ثلاث دول أوروبية بشكل مباشر، وفق ما أوردته وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري.

وأوضح المصدر أنه لم يتم تحديد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات النووية بين إيران وأوروبا حتى الآن، مشيراً إلى أنه لا يمكن التأكد من القرار النهائي الذي ستتخذه الدول الأوروبية بشأن تفعيل آلية الزناد.

وقال إن "من وجهة نظر إيران، لا يحق للدول الأوروبية استخدام آلية الزناد ضدها".

ويوم الاثنين الماضي، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن الوزارة تتواصل مع المسؤولين السياسيين في الدول الأوروبية الثلاث، مؤكداً أنه لا يُستبعد عقد جولة جديدة من المفاوضات، رغم عدم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن حتى الآن.

ويأتي هذا التأكيد في ظل التوترات المستمرة بشأن البرنامج النووي الإيراني وآلية العودة للتطبيق التلقائي للعقوبات الدولية، حيث تسعى طهران للحفاظ على قنوات اتصال مباشرة مع الشركاء الأوروبيين لتفادي أي تصعيد محتمل.